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Karabük'te müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

13.12.2020 21:07 | Son Güncelleme:
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Karabük'te müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Kuzyakaköseler köyünde tek katlı müstakil evde yaşayan Mehmet Özdemir (56) sobayı yakmaya çalışırken yangın çıktı. Bu sırada yangını söndürmeye çalışan Özdemir'in eli yandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde hasar oluşturdu.

Eli yanan Özdemir ise ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Özdemir'in kardeşi Ahmet Özdemir (43), yangın çıktığı sırada eve yakın olduğunu belirterek, "Abim bize seslendi. Hemen koştuk. Yangına müdahale ederken eli yanmış. Gerekli yerleri aradık. Ayrıca kümeste tavuklar vardı. Onları kurtardım." dedi.

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