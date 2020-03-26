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  4. Karabük'te ortaya çıktılar! Korkutan manzara

Karabük'te ortaya çıktılar! Korkutan manzara

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2020 15:08 | Son Güncelleme

Çekirge istilasına uğrayan Karabük'te belediye ilaçlamaları sonucu durum kontrol altına alındı. Binlerce çekirgenin görüldüğü kentte yaşayanlar, İran ve Irak’ı istila eden çekirgelerin gündem olmasından dolayı korku yaşadı.

Ergenekon Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde vatandaşlar tarafından yol kenarında binlerce çekirge fark edildi. Vatandaşlar Karabük Belediyesine haber verirken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, caddeyi ve çevresindeki yeşil alanları istila eden çekirge sürüsüne yönelik ilaçlama çalışması yaptı.

Karabük Belediyesi Ziraat Mühendisi Kemal Genç, sıcaklık artışından dolayı çekirgelerin ergin öncesi dönemlerinin görünmeye başlanabileceğini söyledi.

Genç, "Çok miktarda yavru çekirgelerin olduğunu gördük. İlaçlama çalışması yaptık. Yaptığımız kontrollerde de çekirgelerin öldüğünü gördük. Çekirgeler normalde tarım zararlısı. Bunlar daha çok tarlalara, buğday ve arpa olan yerlere giderler, beslenmelerini de o şekilde sağlarlar" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük çekirge istilası

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