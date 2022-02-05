Karabük'te otobüste maske gerginliği! ''Niye taktın ya takmasaydın''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın en son açıkladığı 392,82 vaka oranı ile haftalık vaka sayısının 977’ye yükseldiği Karabük’te bazı kişilerin maske kuralını hiçe saymaya başladığı görüldü. Karabük-Safranbolu seferini yapan belediye otobüsüne binen bir kadın, maskesiz bir şekilde yolculuk etmek istedi.

Diğer yolcuların uyarılarına rağmen maskesini takmayan kadını fark eden otobüs şoförü, aracı terminal durağında durdurarak durumu polise bildirdi. Diğer yolcularla da tartışan kadın otobüsten indirilerek, polis tarafından dakikalarca uyarıldı.

''NİYE TAKTIN YA TAKMASAYDIN''

Sonunda maske takmaya ikna olan kadının otobüsü bekletmesine sinirlenen bir yolcu, “Niye taktın ya takmasaydın” diye tepki gösterdi. Kadının maskeyi takmasının ardından otobüs yoluna devam etti.

(İHA)

