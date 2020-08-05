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  4. Karabük’te otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Karabük’te otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2020 15:59 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinde otomobil ve kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Karabük’te otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Yenice - Zonguldak karayolu Kayadibi köyü yakınlarında meydana geldi. Yenice istikametine seyir halinde olan otomobil ile karşı istikametten gelmekte olan kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk bilgilere göre otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlarında yardımı ile otomobil ve kamyondan çıkarılan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesine ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazadan dolayı kara yolu çift taraflı olarak trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

(İHA)

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