HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karabük'te tedavi gören koronavirüs vaka sayısı 20 oldu

Karabük'te tedavi gören koronavirüs vaka sayısı 20 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 20:31 | Son Güncelleme

Karabük'te koronavirüs tedavisi gören 25 kişiden 5’i tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edilirken, 20 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Karabük'te tedavi gören koronavirüs vaka sayısı 20 oldu

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını boyunca Karabük'te bugüne kadar 205 vaka görüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan 175 kişi taburcu edilirken, 10 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

20 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

28 Mayıs itibariyle Covid-19 tespit edilip hastaneye kaldırılarak tedavi edilen 5 kişi taburcu edilirken, 20 kişinin ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, vakaların il dışından gelenlerden kaynaklı olduğunu bu nedenle mutlaka sosyal mesafe dikkat edilmesini belirterek, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
'Ev ev gezen başkanda korona çıktı, ilçe karıştı' iddialarına açıklama'Ev ev gezen başkanda korona çıktı, ilçe karıştı' iddialarına açıklama
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti

Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti

Bu acıya yürek dayanmaz! Diz çöküp, feryat etti

Bu acıya yürek dayanmaz! Diz çöküp, feryat etti

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

O ilimizde insan seli!

O ilimizde insan seli!

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Diğer Haberler
Jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı! Sınır dışı edilecek

Jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı

‘Pandemi çetesi’ operasyonu! 9 kişi tutuklandı

‘Pandemi çetesi’ operasyonu! 9 kişi tutuklandı

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 778'e yükseldi (12 Haziran Koronavirüs Son Durum)

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İstanbul Valiliği'nden yüzme alanları ve plajlarla ilgili açıklama

Genelge gönderildi! Plajlarla ilgili önemli kararlar

'Ev ev gezen başkanda korona çıktı, ilçe karıştı' iddialarına Şemdinli Belediye Başkanı Saklı'dan açıklama

'Ev ev gezen başkanda korona çıktı, ilçe karıştı' iddialarına açıklama

MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı

MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.