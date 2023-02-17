Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Muhittin Kapanşahin kimdir? Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin kaç yaşında, nereli?

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Muhittin Kapanşahin açıklamalarıyla sosyal medyanın konuştuğu isimlerden biri. Kapanşahin'in "mimarlık bilgisine sahip olmadığı" şeklindeki açıklaması üzerine hayatı ve eğitimi hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı kimdir? Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...
Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin 1971 Karabük Ovacık doğumlu. İlk ve ortaöğretimini burada tamamladı. 1990 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı.
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları (Dr), 1998, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları (Yl) (Tezli), 1995, 1998
Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1990, 1995
2022-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
2019-, Profesör, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi, Türkiye
2014-2019, Doçent, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi, Türkiye
2008-2014, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
2007-2008, Uzman, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Rektörlük, Türkiye
2001-2007, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye