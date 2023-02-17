HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Muhittin Kapanşahin kimdir? Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin kaç yaşında, nereli?

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Muhittin Kapanşahin kimdir? Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin kaç yaşında, nereli?

17.02.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Muhittin Kapanşahin'in kim olduğu merak ediliyor. Tahsisini ilahiyat ve tarih üzerine yapan Kapanşahin'in mimarlık fakültesine dekan olarak atanması sosyal medyanın gündemine düştü. Peki, açıklamalarıyla çok konuşulan Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı kimdir? Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin kaç yaşında, nereli? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Muhittin Kapanşahin kimdir? Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin kaç yaşında, nereli?

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Muhittin Kapanşahin açıklamalarıyla sosyal medyanın konuştuğu isimlerden biri. Kapanşahin'in "mimarlık bilgisine sahip olmadığı" şeklindeki açıklaması üzerine hayatı ve eğitimi hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı kimdir? Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

PROF. DR. MUHİTTİN KAPANŞAHİN KİMDİR?

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin 1971 Karabük Ovacık doğumlu. İlk ve ortaöğretimini burada tamamladı. 1990 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı.

Alınan Eğitimler:

Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları (Dr), 1998, 2007

Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları (Yl) (Tezli), 1995, 1998

Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1990, 1995

Muhittin Kapanşahin 2

Mesleki Deneyim:

2022-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

2019-, Profesör, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi, Türkiye

2014-2019, Doçent, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi, Türkiye

2008-2014, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

2007-2008, Uzman, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Rektörlük, Türkiye

2001-2007, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem enkazında 2 milyon dolar buldular! Özel harekat eşlik ettiDeprem enkazında 2 milyon dolar buldular! Özel harekat eşlik etti
Bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...Bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...
Jandarma 24 saat nöbette! Kimseyi yanına yaklaştırmıyorlarJandarma 24 saat nöbette! Kimseyi yanına yaklaştırmıyorlar

En Çok Okunan Haberler

Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!

Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!

O haritadaki ayrıntı hüzne boğdu, sadece iki tane kaldı

O haritadaki ayrıntı hüzne boğdu, sadece iki tane kaldı

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Sırrı çözüldü

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Sırrı çözüldü

Hakkındaki iddialar gündem olmuştu! "Derhal görevden el çektirdik"

Hakkındaki iddialar gündem olmuştu! "Derhal görevden el çektirdik"

Haluk Levent’e ateş püskürdü! Yanıt geldi...

Haluk Levent’e ateş püskürdü! Yanıt geldi...

Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!

Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.