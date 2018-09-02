Karabük Üniversitesinden Çadlı 500 öğrenciye ücretsiz eğitim

Karabük Üniversitesi, 500 Çadlı öğrenciye ücretsiz lisans eğitimi sağlayacak.

Encemine Üniversitesi Rektörü Mahamat Barka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017-2018 lise mezunu gençler arasındaki ilk bin öğrenciyle mülakat yapıldığını belirtti.

Gençlerin 800'ünün fen bilimleri, 200'ünün diğer alanlardan olduğunu kaydeden Barka, seçilecek 500 öğrencinin gelecek yıldan itibaren Karabük Üniversitesi'nde ücretsiz lisans eğitimi alacağını ifade etti.

Bu arada, Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat da mülakatlar dolayısıyla başkent Encemine'ye giderek Çadlı yetkililerle görüştü.

Kazanan öğrencilerin eğitim ve barınma masrafları Karabük Üniversitesi tarafından karşılanacak.

Üniversite, geçen yıl 248 Çadlı öğrenciyi lisans eğitimine kabul etmişti.

