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Karabük Vali Yardımcısı'na FETÖ'den gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 13:31 | Son Güncelleme

 KARABÜK'te, Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Karabük Vali Yardımcısı'na FETÖ'den gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu öne sürülen Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can gözaltına alındı. Karabük Vali Yardımcısı olarak 2 yıldır görev yapan Can'ın emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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