Karabük Valiliği varilden yayılan gazla ilgili açıklama yaptı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) KARABÜK Valiliği, Yenice ilçesindeki sanayi sitesinde kaynak makinesiyle kesilen bir varilden yayılan maddenin, karbonmonoksit ve sülfür olduğunu, varilden alınan numunelerin TÜBİTAK'a gönderildiğini belirterek, yayılan ağır kokudan etkilenerek hasteneye kaldırılan 20 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

Yenice Sanayi Sitesi'nde dün meydana gelen olayda, kaynak makinesi ile bir kısmı kesilen varilde bulunan kimyasal maddenin etrafa yayılması sonucu boğaz yakan ağır bir koku meydana geldi. Kokudan etkilenen 20 kişi hemen hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaptıkları ölçümlerde varilden sızan gazın yüksek oranda karbonmonoksit ve sülfürik asit olduğunu belirledi. Varilin üzeri toprakla örtüldü. Varilin imha edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne haber verildi.

Karabük Valiliği bugün konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Varilden alınan numunenin incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderildiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

"Yenice ilçemizde hurdacılık mesleği ile iştigal eden bir vatandaşımızın işi ile ilgili her tarafı kapalı silindir bir yapıyı kesmeye başladığı sırada içinden çıkan ve ne olduğunu bilmediği beyaz renkli yapışkan keskin kokulu bir sıvıdan rahatsız olup şüphelenerek durumu yetkililere bildirmesi üzerine Valiliğimiz ilgili kurumları olaya derhal müdahale etmiştir. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay mahallinde çalışan ve orada bulunan vatandaşlar uzaklaştırılarak emniyet şeridi çekilmiş ve emniyet tedbirleri alınmıştır. Karabük İl Acil Afet Durumu Müdürlüğü KBRN ekipleri tam teçhizatlı olarak 16.55'te olay yerine intikal etmişler ve gaz ölçüm detektörü ile gerekli ölçüm ve değerlendirmelere başlamışlardır. Bu ölçüm ve değerlendirmede bahse konu silindir yapının 20 metre etrafında karbonmonoksit ve sülfür hassasiyeti olduğu, 20 metre dışında herhangi bir bulguya rastlanılmadığı tespit edilmiştir. Karabük Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bahse konu sıvıdan TÜBİTAK kurumuna gerekli analizleri yaptırmak üzere ilgili numuneleri almıştır. İl Sağlık Müdürlüğü'nce başta sanayi sitesi çalışanlarından 20 vatandaşımız Yenice Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçirilmiş 16 vatandaşımızda herhangi bir bulguya rastlanılmadığından taburcu edilmiş, 4 vatandaşımız ise, mide bulantısı şikâyeti belirtmesi üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Olayı öğrendikten sonra kendi durumundan şüphelenen 25 vatandaşımız Yenice Devlet Hastanesi'ne müracaat etmiş, hiçbir kimyasal bulguya rastlanılmadığından taburcu edilmiştir. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce 4 vatandaşımız ile ilgili gerekli muayene ve kontroller gerçekleştirilmiş herhangi bir bulguya rastlanılmadığından taburcu edilmiştir. Yapılan tetkiklerde olay yerinde bulunan ve rahatsızlık hisseden vatandaşlarımız ile ilgili sağlık açısından herhangi bir problem ile karşılaşılmamış olup, konu ile ilgili gerekli güvenlik tedbirleri devam etmektedir."