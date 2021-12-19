HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karabük Valiliğinden 12 yaşındaki çocuğa müdahale açıklaması: Özür dileriz

Karabük Valiliğinden 12 yaşındaki çocuğa müdahale açıklaması: Özür dileriz

19.12.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safranbolu ilçesinde 2 polisin "çalıntı bisiklet" şüphesiyle durdurdukları 12 yaşındaki çocuğa müdahalesine ilişkin Karabük Valiliğince soruşturma başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yaşanan bu talihsiz olay, Valiliğimizi ve emniyet teşkilatımızı derinden üzmüştür. Bu talihsiz olaya muhatap olan çocuğumuzun yaşadığı bu travmadan dolayı çocuğumuz ve ailesinden özür diliyoruz." denildi.

Karabük Valiliğinden 12 yaşındaki çocuğa müdahale açıklaması: Özür dileriz

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık'ta sabah saatlerinde sorumluluk bölgesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı üzerinde çalışan Safranbolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli iki sivil polis memurunun konuyla alakalı araştırma yaptığı sırada, saat 16.30 sularında güzergahtan geçen, eşkale uyan bisikletli M.A. isimli çocuğun durdurulduğu ancak çocuğun kaçmak istemesi üzerine görevlilerin müdahale ettiği belirtildi.

"MAKSADINI AŞAN MÜDAHALE"

Yapılan inceleme sonrası bahsi geçen çocuğun bisiklet hırsızlığının faili olmadığı ve görevli polis memurlarının müdahalesinin maksadını aştığının anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, "Yaşanan bu talihsiz olay, Valiliğimizi ve emniyet teşkilatımızı derinden üzmüştür. Bu talihsiz olaya muhatap olan çocuğumuzun yaşadığı bu travmadan dolayı çocuğumuz ve ailesinden özür diliyoruz. Olayda dahli bulunan görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

A

Atatürk Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde yaşanan olay, çevredeki güvenlik kamerası ve vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Baba Ferhat A, gazetecilere, olayın ardından oğlunun dün akşam uyuyamadığını, psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Yarın savcılığa gidip oğlumu darbettikleri için polislerden şikayetçi olacağım." dedi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı! Yaptığına bin pişman oldu600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı! Yaptığına bin pişman oldu
PARTNER "Kalbe dokunuyor" "Kalbe dokunuyor"
"Evimin önünde duramazsın" kavgası: Ayağından vurdu"Evimin önünde duramazsın" kavgası: Ayağından vurdu
Anahtar Kelimeler:
polis Karabük Safranbolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücünün evlat acısı! Oğlunu kaybetti

Ünlü türkücünün evlat acısı! Oğlunu kaybetti

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Erdoğan: Bu enflasyonu nasıl düşürdüysek yine indireceğiz

Erdoğan: Bu enflasyonu nasıl düşürdüysek yine indireceğiz

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!

10 aydır polis nöbet tutuyordu! Sondaj sonrası ortaya çıktı

10 aydır polis nöbet tutuyordu! Sondaj sonrası ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

AK Parti'den ekonomi açıklaması! "Asla vazgeçmeyeceğiz"

AK Parti'den ekonomi açıklaması! "Asla vazgeçmeyeceğiz"

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

2 kardeş öldü, 1'i yaralı! Kahreden detay: Sarılırken yanmışlar

2 kardeş öldü, 1'i yaralı! Kahreden detay: Sarılırken yanmışlar

'Döner Kardeşler'in lideri: Örgütün lideri Sedat Peker'dir

'Döner Kardeşler'in lideri: Örgütün lideri Sedat Peker'dir

Dikkat! Sıcaklıklar düşmeye başladı: Donacağız

Dikkat! Sıcaklıklar düşmeye başladı: Donacağız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.