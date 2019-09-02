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Karabük Valiliğinden maganda kurşunu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 22:30 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, dün gece sokakta düzenlenen kına gecesinde Yunus Yıldız'ın (47), maganda kurşunuyla ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Göller Köyü Muhtarı Cem Korkut olayıyla ilgili Karabük Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada 8 kişi hakkında da İdari ve Adli işlem yapıldığı açıklandı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, dün gece sokakta düzenlenen kına gecesinde Yunus Yıldız'ın (47), maganda kurşunuyla ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Göller Köyü Muhtarı Cem Korkut olayıyla ilgili Karabük Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada 8 kişi hakkında da İdari ve Adli işlem yapıldığı açıklandı.
Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Eflani İlçesi Çelebiler Mahallesi'nde 31.08.2018 tarihinde düzenlenen düğün merasiminde Yunus YILDIZ isimli şahsın C.K. isimli şahıs tarafından kontrolsüzce havaya ateş edilmesi sonucu yaralanması ve kaldırıldığı hastanede vefat etmesi ayrıca yerel ve ulusal basında bahse konu düğün merasiminde çok sayıda ateşli silah ile ateş edildiği haberlerinin çıkması üzerine ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalarda;
Konu ile ilgili olarak görevlilerimizce (4) adet Kurusıkı Tabir edilen Ses Tabancası ve (1) adet Ruhsatsız Av Tüfeği ele geçirilerek, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi için iş ve işlemlere başlanmıştır, ele geçirilen tabancalar ve tüfek ile ilgili olarak, düğünde ateş ettikleri tespit edilen şahıslardan M.D, S.K, E.K, Ş.Ö isimli (4) şahsa kurusıkı tabanca bulundurmaktan, A.H.K, E.H.K isimli (2) şahsa silah taşımaktan, S.B isimli şahsa ruhsatsız tüfek bulundurmaktan idari yaptırım uygulanmış, S.B, Ş.Ö ve Ö.Ç isimli (3) şahıs hakkında Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürmek Suçundan adli işlem başlatılmış ve toplam (8) şahıs hakkında idari ve adli işlem yapılmıştır. İl merkezinde ve ilçelerimizde, düğün ve cemiyetlerde, her türlü tabanca ve tüfekler ile sözde kutlamalara karşı, gerekli tedbirler alınmış, cemiyetlere katılan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için tüm tedbirlerin uygulanmasına devam edilecektir."

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