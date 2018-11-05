Karabük Valisi Fuat Gürel görevine başladı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- ANKARA Etimesgut Kaymakamı iken son Valiler Kararnamesi ile Karabük Valisi olarak atanan Fuat Gürel, görevine başladı.

Valiler Kararnamesi ile Rize Valiliğine atanan Kemal Çeber'in yerine gelen Fuat Gürel için Valilik binası önünde tören düzenlendi. Tören mangasını selamlayan Gürel, Vali Yardımcıları İsmail Bayata, Abdulhalim Can ve Barboros Baran, Karabük Valiliği Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, kaymakamlar, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutanı J. K. Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, daire müdürleri ve Valilik personeli ile tokalaştı. Gürel, törenin ardından makamına geçerek görevine başladı.

Karabük'e ve Karabüklülere en iyi şekilde hizmet etmeyi temel ilke olarak benimseyeceklerini belirten Gürel, "Bunun için öncelikle ilimizi en kısa sürede tanımaya, onu bütün yönleriyle değerlendirmeye çalışacağız. Yönetim anlayışımız her zaman adil, şeffaf, hesap verebilir, verimli ve etkin, milli ve manevi değerlere saygılı, hoşgörülü, sivil katılımı önemseyen bir yönetim şekli olacaktır. Sorunlara karşı çözüm odaklı ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan odaklı bir çalışma modelini uygulayacağız. Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye başvuracak, sorunları mutlaka taraflarıyla konuşarak, görüşerek, çözüme kavuşturma gayreti içerisinde olacağız. Özellikle devletimize ve milletimize emanet olan şehit aileleri ve gazilerimiz, devletimizin ilgisine ve şefkatine ihtiyacı olan engellilerimiz, yaşlılarımız, yetim ve öksüzlerimiz ve ayrıca ekonomik yoksulluk içinde olan insanlarımızla bir arada olmaya ve onlarla ilgilenmeye özen göstereceğiz. Bugüne kadar başlanmış, devam eden ve planlanan bütün projeleri titiz bir şekilde takip edip sonuçlandırırken, halkımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlayan yeni projeleri de inşallah en kısa sürede planlayıp hayata geçireceğiz" dedi.

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