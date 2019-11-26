Karabük Valisi Gürel, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2016'da Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısı esnasında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Safranbolu ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Eşi Özlem Aras Gürel ile Emek Mahallesi'ndeki Zehra ve Sadık Yalçın çiftinin evine giden Gürel, şehidin anne ve babasıyla bir süre sohbet etti.

Vali Gürel, şehit Şenay Aybüke Yalçın öğretmen ve bütün şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Baba Yalçın, kızlarının şehit olduğu günden bu yana devletin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirtti.

Kızının adının onlarca okula ve başka alanlara verildiğini aktaran Sadık Yalçın, şunları kaydetti:

"Benim kızım yaşıyor. Herkes ona sahip çıktı. Şehit olduktan sonra onlarca kişi çocuğuna kızımın adını verdi. Adı her yerde yaşatılıyor. Devletimiz burada. Kızım bu ülkeye hizmet etmek istemişti, onu bizden aldılar ancak adı yaşatılıyor ve yapmak istediklerini arkadaşları yapıyor. Ben herkese teşekkür ediyorum."

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

