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Karabük Valisi tatilcileri uyardı, çocuklara sürücü karnesi verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 18:02 | Son Güncelleme

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, kentin girişinde polis ekiplerinin drone ile trafik denetimine katılarak lokum ve şeker ikramında bulunduğu sürücülere, daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunup, çocuklarına da 'Sürücü Seyahat Karnesi' ile kırmızı düdük hediye etti.

Karabük Valisi tatilcileri uyardı, çocuklara sürücü karnesi verdi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Valisi Fuat Gürel, kentin girişinde polis ekiplerinin drone ile trafik denetimine katılarak lokum ve şeker ikramında bulunduğu sürücülere, daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunup, çocuklarına da 'Sürücü Seyahat Karnesi' ile kırmızı düdük hediye etti.
Karabük Valisi Fuat Gürel, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin D-755 Karayolu'nda drone ile yaptığı trafik denetimine katıldı. Vali Gürel, ekiplerce durdurulan sürücülere uymaları gereken trafik kurallarını hatırlattı. Gürel, özellikle emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyardı. Vali Gürel, sürücülere ve yolculara lokum ve şeker ikram ederek bayramlarını kutladı. Gürel, sürücülerin çocuklarına İçişleri Bakanlığı'nca 'Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum' sloganıyla başlatılan proje kapsamında araç kullanan anne ve babalarının yaptığı hataları işleyecekleri karnelerini ve kırmızı düdüklerini teslim etti. Fuat Gürel, çocuklardan anne ve babaların yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini, düdük çalarak ikaz etmelerini istedi. Otobüslerde bulunan çocuklara da karne verilerek, sürücü hakkında kural ihlallerini karneye işlemeleri istendi.
Vali Gürel, trafik tedbirleri aldıklarını belirterek, "9 günlük bayram tatilinde özellikle metropellerden kentimize çok fazla sayıda araç geldiğini görüyoruz. Şu ana kadar 69 bin aracın geldiğini görüyoruz. Bu büyük bir yoğunluk. Bazı noktalardaki sıkışıklığın arkadaşlarımızın üstün gayretleriyle bertaraf edildiğini görüyoruz. Maksadımız vatandaşlarımızın bayramlarını bayram havasında geçirmesi, sevdiklerini huzurlu ve güvenli bir şekilde ulaşmaları. Bu maksatla da arkadaşlarımız yoğu bir faaliyet içerisindeler. Vatandaşlarımız bayram yaparken onlar görevleri başında vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyorlar" dedi.

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Karabük Valisi tatilcileri uyardı, çocuklara sürücü karnesi verdiKarabük Valisi tatilcileri uyardı, çocuklara sürücü karnesi verdiKarabük Valisi tatilcileri uyardı, çocuklara sürücü karnesi verdiKarabük Valisi tatilcileri uyardı, çocuklara sürücü karnesi verdi

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