Karabük ve Bartın'dan deprem bölgesine iki yardım tırı gönderildi

"Dünyanın neresinde olursa olsun hayırsever Türk milleti elinden gelen gayreti göstererek yardım etmeye çalışıyor. Bu sefer yardıma kendi insanımız ihtiyaç duydu. Depremzedelerin yanında olmak adına bu tırı Karabük'ten göndermiş olacağız. Yardımlarımızı biraz daha nakdi yardıma dönüştürüyoruz. Bundan sonra halkımız AFAD'ın açtığı hesap numaralarına nakdi yardım gönderilebilirse mutlu oluruz. Nakdi yardımın daha faydalı olacağını düşünüyorum. İleriki safhada AFAD tekrar ayni yardıma ihtiyacımız var derse onun kampanyasını tekrar başlatırız, ama şu an itibarıyla bu tırımızı gönderdikten sonra inşallah biraz daha nakdi yardım hususuna ağırlık vereceğiz."

Bu kapsamda bir tır yardım malzemesini Elazığ'a gönderdiklerini belirten Gürel, şöyle devam etti:

Vali Gürel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ülkenin her yerinden ayni ve nakdi yardımların yapılmaya başlandığını söyledi.

Karabük AFAD öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan giysi ve yiyeceklerin bulunduğu tır, Karabük Valisi Fuat Gürel, AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen uğurlama töreniyle Valilik önünden Elazığ'a gitmek üzere hareket etti.

Yardım tırında 473 battaniye, 348 giyim kolisi, 17 temizlik kolisi, 6 bebek maması kolisi, 61 ısıtıcı ve 20 yardım poşeti olduğunu dile getiren Gürel, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bartın Valiliği koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremde zarar gören vatandaşlara gönderilmek üzere toplanan gıda ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır, dualarla bölgeye uğurlandı.

- Engelli kadının desteği duygulandırdı

Kemerköprü Mahallesi'ndeki bir depoda toplanan kuru gıda, giysi, çocuk bezi, battaniye ve ısıtıcılardan oluşan yardım malzemelerinin Bartın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kızılay ekiplerince tıra yüklendiği sırada depoya giren Hatice Gürpınar, elindeki bir çift ayakkabı, mont ve eşofmanı vermek istediğini söyledi.

Ayakkabı, mont ve eşofmanı tutanakla alıp özel olarak paketleyen ekipler duygulu anlar yaşadı.

Bartın Valisi Sinan Güner, deprem sonrasında Elazığ ve Malatya'da mağdur olan insanlar için bir kampanya organize ettiklerini ve kamuoyunun da buna duyarsız kalmadığını söyledi.

Bölgede zor günler yaşandığını ve tüm ülkeden olduğu gibi Bartın'dan da bölge insanının yanında olmak istediklerini ifade eden Güner, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

