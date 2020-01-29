HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karabük ve Bartın'dan deprem bölgesine iki yardım tırı gönderildi

Karabük ve Bartın'dan deprem bölgesine iki yardım tırı gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 16:07 | Son Güncelleme

Karabük ve Bartın'dan deprem bölgesine iki yardım tırı gönderildi

KARABÜK/BARTIN (AA) - Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara gönderilen yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, Karabük ve Bartın'dan yola çıktı.

Karabük AFAD öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan giysi ve yiyeceklerin bulunduğu tır, Karabük Valisi Fuat Gürel, AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen uğurlama töreniyle Valilik önünden Elazığ'a gitmek üzere hareket etti.

Vali Gürel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ülkenin her yerinden ayni ve nakdi yardımların yapılmaya başlandığını söyledi.

Bu kapsamda bir tır yardım malzemesini Elazığ'a gönderdiklerini belirten Gürel, şöyle devam etti:

"Dünyanın neresinde olursa olsun hayırsever Türk milleti elinden gelen gayreti göstererek yardım etmeye çalışıyor. Bu sefer yardıma kendi insanımız ihtiyaç duydu. Depremzedelerin yanında olmak adına bu tırı Karabük'ten göndermiş olacağız. Yardımlarımızı biraz daha nakdi yardıma dönüştürüyoruz. Bundan sonra halkımız AFAD'ın açtığı hesap numaralarına nakdi yardım gönderilebilirse mutlu oluruz. Nakdi yardımın daha faydalı olacağını düşünüyorum. İleriki safhada AFAD tekrar ayni yardıma ihtiyacımız var derse onun kampanyasını tekrar başlatırız, ama şu an itibarıyla bu tırımızı gönderdikten sonra inşallah biraz daha nakdi yardım hususuna ağırlık vereceğiz."

Yardım tırında 473 battaniye, 348 giyim kolisi, 17 temizlik kolisi, 6 bebek maması kolisi, 61 ısıtıcı ve 20 yardım poşeti olduğunu dile getiren Gürel, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bartın Valiliği koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremde zarar gören vatandaşlara gönderilmek üzere toplanan gıda ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır, dualarla bölgeye uğurlandı.

- Engelli kadının desteği duygulandırdı

Kemerköprü Mahallesi'ndeki bir depoda toplanan kuru gıda, giysi, çocuk bezi, battaniye ve ısıtıcılardan oluşan yardım malzemelerinin Bartın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kızılay ekiplerince tıra yüklendiği sırada depoya giren Hatice Gürpınar, elindeki bir çift ayakkabı, mont ve eşofmanı vermek istediğini söyledi.

Ayakkabı, mont ve eşofmanı tutanakla alıp özel olarak paketleyen ekipler duygulu anlar yaşadı.

Bartın Valisi Sinan Güner, deprem sonrasında Elazığ ve Malatya'da mağdur olan insanlar için bir kampanya organize ettiklerini ve kamuoyunun da buna duyarsız kalmadığını söyledi.

Bölgede zor günler yaşandığını ve tüm ülkeden olduğu gibi Bartın'dan da bölge insanının yanında olmak istediklerini ifade eden Güner, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pasaport nereden alınır?Pasaport nereden alınır?
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Ankara'da korkutan depremAnkara'da korkutan deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ Karabük Karabük Valisi Fuat Gürel yardım tırı

En Çok Okunan Haberler

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Suriye'den Türkiye'ye füze atıldı' ihbarı jandarmayı harekete geçirdi

'Suriye'den Türkiye'ye füze atıldı' ihbarı! Ekipler alarma geçti

Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem

Elazığ'daki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak

Başına pet şişe geçmiş halde bulunan köpek kurtarıldı

Başına pet şişe geçmiş halde bulunan köpek kurtarıldı

Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş

Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.