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  4. Karabük yağışa teslim oldu! Caddeler tanınmaz hale geldi, insanların yardımına botla gittiler

Karabük yağışa teslim oldu! Caddeler tanınmaz hale geldi, insanların yardımına botla gittiler

01.09.2024 08:02
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Ağustos ayının son gününde birçok yerde yağış görüldü. Bazı illerde zor anlar yaşanırken Karabük ise sulara teslim oldu. Şehrin merkezi tamamen sular altında kalırken AFAD ekiplerinden yardım istendi. Araçların yollarda kaldığı şehirde insanların yardımına botla gidilebildi.

Karabük'te etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu, birçok araç yolda kaldı.

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SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI

Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentin birçok noktasında cadde ve sokaklar suyla doldu. 100. Yıl Mahallesinde sularla kaplanan yollarda birçok araç yolda kaldı.

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AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücüler suyla kaplı yolda kalan araçları nedeniyle zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

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YOLLAR TANINMAZ HALE GELDİ

Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesinde de yolda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Safranbolu ilçesinde ise etkili olan sağanak ile birlikte Tarihi Çarşı bölgesinde de yollarda su birikintileri oluştu.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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sel Karabük bot yağış
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