HABER
  4. Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü

Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 00:32 | Son Güncelleme

Karabük-Yenice karayolu kopan kaya parçalarının yola düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.Olay, Karabük-Yenice karayolu Bolkuş Tüneli’nin girişinde meydana geldi.

Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü

Karabük-Yenice karayolu kopan kaya parçalarının yola düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Olay, Karabük-Yenice karayolu Bolkuş Tüneli’nin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kapan kaya parçaları yola düştü. Yolun kapanması dolayısıyla ulaşım çift yönlü durdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

Hastalar başka ambulansla sevk edildi
Yenice ilçesinden Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta götüren ambulans kaya parçalarından dolayı yoluna devam edemezken, Karabük’ten çağırılan ambulansla hastaneye sevki sağlandı.

Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?Mustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?
Kürtler Kürtçe’nin Geleceğini TartışıyorKürtler Kürtçe’nin Geleceğini Tartışıyor
2 katlı ev yangında kül oldu2 katlı ev yangında kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li Turan: 100’e yakın belediye başkanı AK Parti’ye geçecek

AK Parti'li Turan: 100’e yakın belediye başkanı AK Parti’ye geçecek

İran'a süre verdi! '8 Şubat'a kadar...'

İran'a süre verdi! '8 Şubat'a kadar...'

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

AFAD depremin şiddetini hesapladı: Oldukça güçlü

AFAD depremin şiddetini hesapladı: Oldukça güçlü

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'daki depremde yaşanan panik kamerada

İstanbul'daki depremde yaşanan panik kamerada

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'da tansiyon hızla yükseliyor! İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı!

İran'da İngiltere Büyükelçisi gözaltına alındı!

Mersin'de kayıp bekçiler her yerde aranıyor!

Mersin'de kayıp bekçiler her yerde aranıyor!

İzmir’de CHP’li Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e silahlı saldırı!

İzmir'de CHP'li başkan yardımcısına silahlı saldırı!

Gümüşhane'de yürek yakan olay! Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can verdi

Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can verdi

Çeşme'de facia! Göçmenleri taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

Göçmenleri taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

Yozgat’ta feci kaza: 2’si polis 4 kişi yaralandı

Yozgat’ta feci kaza: 2’si polis 4 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.