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  4. Karabük - Zonguldak karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Karabük - Zonguldak karayolu yeniden ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 02:52 | Son Güncelleme

Karabük-Zonguldak karayolunda heyelan sonrası yola düşen kayalar sonucu çift yönlü olarak ulaşıma kapanan yol 2 saat sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.Karabük - Zonguldak karayolunun Bolkuş tüneli girişinde meydana gelen heyelan sonrası kopan kayalar yolun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Karabük-Zonguldak karayolunda heyelan sonrası yola düşen kayalar sonucu çift yönlü olarak ulaşıma kapanan yol 2 saat sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Karabük - Zonguldak karayolunun Bolkuş tüneli girişinde meydana gelen heyelan sonrası kopan kayalar yolun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Trafiğin az olduğu gece saatlerinde meydana gelen olayda faciadan dönüldü. Çift yönlü olarak ulaşıma kapanan yol sonrası çok sayıda araç uzun kuyruklar oluştururken, olay yerine gelen karayolları ekiplerinin çalışması sonrası kaya parçaları yolan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat ulaşımın durduğu yol Jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından heyelan tehlikesi devam ettiğinden kontrollü olarak sağlanıyor.

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