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Karabüklü esnaftan örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 18:33 | Son Güncelleme

Karabük’te bir kafede sandalye üzerinde yatan kedinin üzerine iş yeri sahipleri tarafından havanın soğuk olması nedeniyle şal örtüldü.100.

Karabük’te bir kafede sandalye üzerinde yatan kedinin üzerine iş yeri sahipleri tarafından havanın soğuk olması nedeniyle şal örtüldü.
100. Yıl Mahallesi’nde bir kafenin önünde bulunan sandalyede yatan kedinin üzerine iş yeri sahipleri soğukta üşümesin diye şal örttü. Minik kedi ise uzun süre mışıl mışıl uyudu. Ortaya çıkan görüntü ise insanların içini ısıttı. İşyeri sahiplerinin bu davranışı takdir topladı.
İşyeri sahibi Emre Dursun, hayvanların da insanlar kadar yaşama hakkına sahip olduğunu söyledi. "Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder" hadisini hatırlatan Dursun, hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğini, onların da sevgiye ve ilgiye ihtiyaçları olduğunu, özellikle kış aylarında sokak hayvanlarına barınma ve yiyecek yardımlarında bulunmalarını istedi.

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