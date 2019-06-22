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Karabüklüler Yıldırım'a destek için yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 17:40 | Son Güncelleme

İstanbul'da yarın yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde oy kullanma hakkı olan Karabüklüler, otobüslerle yola çıktı

İstanbul'da yarın yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde oy kullanma hakkı olan ve tatil için memleketlerine gelen Karabüklüler, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a destek vermek için otobüslerle yola çıktı.

İl Müftülüğü önünde toplanan Karabüklüler, kendileri için tahsis edilen otobüslere binerek yola çıktı.

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 500'ün üzerinde seçmenin oy kullanmak için İstanbul'a gittiğini söyledi.

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın seçimi kazanacağını ifade eden Altınöz, şöyle konuştu:

"Bu çorbada bizim de tuzumuz olsun deyip Karabük teşkilatı olarak İstanbul'da çalışmamızı yaptık. Şimdi de tatilleri için memleketlerine gelen hemşehrilerimizi oy kullanmaya gidecek olanların gitmesi için gerekli çabayı sarf ediyoruz. Son bir haftadır bilet alarak gönderdiklerimiz var, bilet bulamadığımız vatandaşları da otobüs tutarak gönderiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
23 haziran AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Karabük

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