Karabük’te 1 yıldır takibe alınan suç örgütü ‘Kurtbeyler’ çökertildi

Karabük’te aralarında komiser yardımcısının da bulunduğu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri vatandaşlara baskı ile cebir uygulayarak haksız kazanç sağlayan organize suç örgütü için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 yıl boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu dört gün önce Karabük merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen başarılı operasyonda ‘Kurtbeyler" olarak lanse edilen örgüt çökertildi.

Düzenlenen operasyonda aralarında bir komiser yardımcısının da bulunduğu 32 şüpheliden 29’u yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen M.N.Y, F.K, S.K, K.K, İ.Ö.K, S.K, E.S, M.Y.K, İ.M, M.Ç, A.B ve Z.K isimli 12 şüpheli nitelikli yağma, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme satma, tefecilik yapma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

