HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karabük’te 1 yıldır takibe alınan suç örgütü ‘Kurtbeyler’ çökertildi

Karabük’te 1 yıldır takibe alınan suç örgütü ‘Kurtbeyler’ çökertildi

23.02.2021 11:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te aralarında komiser yardımcısının da bulunduğu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri vatandaşlara baskı ile cebir uygulayarak haksız kazanç sağlayan organize suç örgütü için çalışma başlattı.Yaklaşık 1 yıl boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu dört gün önce Karabük merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen başarılı operasyonda ‘Kurtbeyler" olarak lanse edilen örgüt çökertildi.Düzenlenen operasyonda aralarında bir komiser yardımcısının da bulunduğu 32 şüpheliden 29’u yakalanarak gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.Geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen M.N.Y, F.K, S.K, K.K, İ.Ö.K, S.K, E.S, M.Y.K, İ.M, M.Ç, A.B ve Z.K isimli 12 şüpheli nitelikli yağma, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme satma, tefecilik yapma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Karabük’te aralarında komiser yardımcısının da bulunduğu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri vatandaşlara baskı ile cebir uygulayarak haksız kazanç sağlayan organize suç örgütü için çalışma başlattı.
Yaklaşık 1 yıl boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu dört gün önce Karabük merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen başarılı operasyonda ‘Kurtbeyler" olarak lanse edilen örgüt çökertildi.
Düzenlenen operasyonda aralarında bir komiser yardımcısının da bulunduğu 32 şüpheliden 29’u yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen M.N.Y, F.K, S.K, K.K, İ.Ö.K, S.K, E.S, M.Y.K, İ.M, M.Ç, A.B ve Z.K isimli 12 şüpheli nitelikli yağma, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme satma, tefecilik yapma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
20 yaşındaki anne koca şiddetine dayanamayıp intihar etti!20 yaşındaki anne koca şiddetine dayanamayıp intihar etti!
Zabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yoluZabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: 3 kişinin cesedi panelvandan çıkmıştı: Şanlıurfa'daki acı olayın nedeni belli oldu

Cesetleri araçtan çıkmıştı: Acı olayın nedeni belli oldu

Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret eden kişi adliyeye sevk edildi

Hakaret eden kişiyle ilgili yeni gelişme

İSKİ su kesintisi 23 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 23 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

Elektrik kesintisi listesi 23 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

23 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Tüyleri diken diken eden vahşet: Bacağımı ısırıp etimi kopardı, kemerle dövdü, boğazımı sıktı

20 yaşındaki anne koca şiddetine dayanamayıp intihar etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.