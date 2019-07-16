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Karabük'te 11 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:26 | Son Güncelleme

Karabük'te 11 kilogram esrar ele geçirildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürülüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyündeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 11 kilogram esrar ele geçirildi, M.K. ve eşi S.K. gözaltına alındı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
esrar Karabük uyuşturucu Yenice

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