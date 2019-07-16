Karabük’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü

Karabük’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Karabük Valiliği tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. Karabük Anadolu İmam Hatip Lise önünde toplanan kalabalık kent meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşe Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, özel hareket polisleri, siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşte polis ekipleri tarafından uzun Türk bayrağı taşınırken, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", “Vatan sana canım feda” ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atıldı. Sloganlar vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

“Öyle bir kılıfa saklandı ki”

Üç yıl önce Türkiye’nin bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını ifade eden AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, “Bu saldırı Yunanistan’dan, Bulgaristan’dan, Rusya’dan gelmedi. Etrafımızda dost düşman bildiğimiz ülkelerden gelmedi. Bizim içimizden geldi. Yıllardır ülkemizde kutsal bildiğimiz dinimizi, oluşumu ile istismar ve alet ederek uzunca bir 40-50 yıllık bir örgütlenmenin sonuç itibariyle 15 Temmuz 2016’da baktık ki semalarımızda alçaktan uçan uçakları gördük. Ülkemize dönen namluları gördük. Köşe başlarını tutan tankları gördük. Bunu hiç düşünemezdik, herkes 3 sene evvel bu saatlerde ne oluyor acaba sorusunu sordu. Hiç beklemediğimiz bir anda öyle bir vurulduk ki şaşırdık. Türk milleti büyük bir millettir. Bu milletin önünü zaman zaman kesmek isteyenler olmuştur. Ama düşman karşımıza çıkmıştır. Bu düşman öyle bir kılıfa saklandı ki, o bizim kutsal bildiğimiz dinimiz arkasından sarığımızın arkasından bizi hedef alıyordu. Yiğitler sokağa fırladı, yiğitler köprülerin başlarında bizim paramızla pulumuzla aldığımız tankların üzerindeki hainlere yumrukları ile saldırdılar. Kan verdiler can verdiler memleketi teslim etmediler. 15 temmuz önemlidir. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu.