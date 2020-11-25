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  4. Karabük’te 2 ayrı trafik kazası: 1’i çocuk 4 yaralı

Karabük’te 2 ayrı trafik kazası: 1’i çocuk 4 yaralı

25.11.2020 13:01 | Son Güncelleme:
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Karabük’te meydana gelen 2 ayrı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye kazalar Karabük - Eskipazar Karayolu mermer mevkiinde geldi.

Karabük’te meydana gelen 2 ayrı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye kazalar Karabük - Eskipazar Karayolu mermer mevkiinde geldi. Gerede istikametine seyreden Kenan Karakavuz (24) yönetimindeki 78 BP 438 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra taka attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan çıkarılan sürücü Karakavuz 112 ekipleri tarafından ambulansa alındı.
Bu sırada aynı istikamette seyreden Mehmet Akif Kara yönetiminde 06 BCA 594 plakalı Kia marka araç yol üzerindeki kazayı fark edip yavaşladığı esnada aynı istikamette seyreden Salih Bürlukkara (31) yönetimindeki 06 BBU 886 Volkswagen marka otomobil ile arkadan çarptı. Kaza sonrası KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doktor olduğu öğrenilen Salih Bülukkara ile yanında bulunan eşi Ebru Bürlukkara (31) ve 4 yaşındaki çocukları Semih Bürlukkara’ya olay yerinde bulunan polis ve 112 ekipleri yardıma koştu. Otomobilden çıkarılan Doktor ve eşi ile çocuğu olay yerine çağrılan başka ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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