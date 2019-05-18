Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’ün Ovacık ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ovacık ilçesi Ortaca köyü mevkiinde meydana geldi. Ovacık yönüne giden Mehmet Arslan (52) yönetimindeki 78 BT 912 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sedat Akbıyık yönetimindeki 18 AAF 900 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Arslan, Kezban Arslan (51), Muratcan Arslan (13) ile diğer otomobilin sürücüsü Sedat Akbıyık (38) ve Erdal Topukara (47) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılırken, durumu ağır olan Mehmet Arslan yolda yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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