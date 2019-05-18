HABER

Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 23:12 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Ovacık ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’ün Ovacık ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Ovacık ilçesi Ortaca köyü mevkiinde meydana geldi. Ovacık yönüne giden Mehmet Arslan (52) yönetimindeki 78 BT 912 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sedat Akbıyık yönetimindeki 18 AAF 900 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Arslan, Kezban Arslan (51), Muratcan Arslan (13) ile diğer otomobilin sürücüsü Sedat Akbıyık (38) ve Erdal Topukara (47) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılırken, durumu ağır olan Mehmet Arslan yolda yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıKarabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıKarabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıKarabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Kahramanmaraş’ta yasa dışı kumar operasyonuKahramanmaraş’ta yasa dışı kumar operasyonu
Kaykaydan düşen çocuk hastanelik olduKaykaydan düşen çocuk hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.