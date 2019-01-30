HABER

Karabük’te 223 köy yolu açma çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 03:16 | Son Güncelleme

Karabük’te yoğun kar yağışı nedeniyle 223 köy yolu ulaşama kapandı.

Karabük’te yoğun kar yağışı nedeniyle 223 köy yolu ulaşama kapandı. Ekipler, 223 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürüyor.
Karabük’te 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada kapalı 223 köy yolunu açmak için karla mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Merkezde 26, Eflani ilçesinde 49, Eskipazar ilçesinde 38, Ovacık ilçesinde 36, Safranbolu ilçesinde 48 ve Yenice ilçesinde 26 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
13 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 7 kazıcı yükleyici, 5 pikap ile çalışmalar sürüyor.

PARTNEREvimizin kapıları herkese açıkEvimizin kapıları herkese açık
Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştıYeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı
Önce yaşadığı barakayı yaktı, sonra da intihar etti (3)Önce yaşadığı barakayı yaktı, sonra da intihar etti (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni dönem resmen başlıyor! Sinema kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı: İstifa edeceğim

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.