Karabük'te 223 köy yolu ulaşıma kapandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te etkili kar yağışı nedeniyle 223 köy yolu ulaşıma kapandı. Karabük’te 2 gündür devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, Karabük merkezde 26 köy, ilçelerden Eflani'de 49, Safranbolu'da 48, Eskipazar'da 38, Ovacık'ta 36, Yenice'de 26 köy yolu olmak üzere kentte toplam 223 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

