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Karabük’te 227 parça tarihi eser ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 17:35 | Son Güncelleme

Karabük’te tarihi eser kaçakçılığı yapacağı belirlenen 2 kişinin otomobilinde yapılan aramada, 227 parça tarihi eser ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Karabük’te 227 parça tarihi eser ele geçirildi

Karabük’te tarihi eser kaçakçılığı yapacağı belirlenen 2 kişinin otomobilinde yapılan aramada, 227 parça tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Yenimahalle’de tarihi eser satışı yapacağı belirlenen O.Ç. ve K.A. isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramada 18 adet çeşitli ebatlarda yüzük, 11 adet ok ucu, 15 adet çeşitli şekillerde haç, 143 adet tarihi sikke ile 40 adet takı ve çeşitli hayvan figürlü objeler olmak üzere 227 parça tarihi eser ele geçirildi.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan O.Ç. ve K.A. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük’te 227 parça tarihi eser ele geçirildi

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