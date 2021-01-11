Karabük’te 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Karabük’ün Safranbolu ve Eflani ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza, Karabük - Kastamonu karayolu Safranbolu kavşağında meydana geldi. Atilla Akman idaresindeki 37 ABC 704 plakalı Peugeot marka otomobili ile Kastamonu’dan Karabük istikametine seyir halinde iken havanın yağışlı ve zeminin kaygan olması sonucu Safranbolu kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü. Kazada otomobil sürücü Akman ile birlikte yanında bulunan Murat Karaoğlu, Kemal Karaoğlu, Nihat Karaoğlu ve Adem Karaoğlu yaralandı. Yaralılardan sürücü Atilla Akman ve Kemal Karaoğlu olay yerinde ayakta tedavi edilirken, diğer 3 yaralı ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Meyve yüklü kamyonet ile minibüs çarpıştı

Eflani - Daday Karayolu Çatalçam mevkiinde meydana gelen diğer kazada ise meyve yüklü kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Daday istikametine seyreden Şevki Çelik idaresindeki 37 FC 671 Ford transit marka kamyonet ile karşı istikametten gelmekte karşı istikametten gelmekte olan Hüsnü Yıldız (38) idaresindeki 37 AAJ 321 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Yıldız ile birlikte kamyonette bulunan Tayfun Sarı (40) yaralandı. Yaralılar yoldan geçen diğer araçlara Eflani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Safranbolu’da meydana gelen bir başka kazada ise K.Y.D idaresindeki 78 AE 855 plakalı otomobili ile Kıranköy mevkiine seyir halinde ile Gümüş köprüsü mevkiinde yol kenarında bekleyen S.K’ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

