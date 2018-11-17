Karabük'te 4 düzensiz göçmen yakalandı

Karabük'te, yasa dışı yollarla yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen A.A (18), O.A (18), H.M (20) ve P.R (21), polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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