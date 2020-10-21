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Karabük’te 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 14:02 | Son Güncelleme

Karabük’te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza Karabük-Eskipazar Karayolu Kemal Oyman mevki’inde meydana geldi.

Karabük’te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Karabük-Eskipazar Karayolu Kemal Oyman mevki’inde meydana geldi. Sürücü kursuna ait E. G. ve hocası M. E. A. sevk ve idaresindeki 78 DD 740 plakalı otomobil Kemal Oyman Sanayi istikametine seyir halindeyken yavaşladı. Aynı istikamette arkadan gelmekte olan İ. K. idaresindeki İveco marka 78 AF 297 plakalı kamyonetin önündeki araca çarpmamak için ani fren yapması sonucu seyir halinde olan T.S yönetimindeki 14 GM 670 plakalı tır, S. D. sevk ve idaresindeki Renault marka 78 SH 972, A. D. sevk ve idaresindeki Tofaş marka 78 AL 569 plakalı otomobil birbirine çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada Satı Doğan(86) ve İlker Kahreman (26) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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