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Karabük'te, 5 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

 KARABÜK merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'emniyetteki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i eski 5 polis, adliyeye sevk edildi.

Karabük'te, 5 FETÖ şüphelisi adliyede

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'emniyetteki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i eski 5 polis, adliyeye sevk edildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Karabük merkezli İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda polis memurları H.A., V.Y., M.S., İ.K. ile meslekten ihraç edilen polis memuru Y.S., gözaltına alındı. Örgütün 'mahrem emniyet yapılanması'na mensup, halen aktif görevdeki polis memurları ile meslekten ihraç edilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Karabük'te, 5 FETÖ şüphelisi adliyede

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