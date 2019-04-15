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Karabük’te 5 yıl aradan sonra Kene vak’ası hortladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:42 | Son Güncelleme

Karabük’te 2008 ve 2009 yıllarında Kene ısırması sonrası yoğun ölümlerin yaşandığı Karabük’te alınan önlemler ve eğitimler sonrası ciddi oranda adeta yok olan KKKA vak’ası 5 yıl aradan sonra yeniden hortladı.2006 ve 2007’de birer, 2008’de 9, 2009’da 5, 2010, 2011 ve 2013 yıllarında birer kişi olmak üzere 8 yılda 19 kişinin Kene ısırması sonrası hayatını kaybettiği Karabük’te son 5 yıldır ölüm vak’ası olmamıştı.

Karabük’te 5 yıl aradan sonra Kene vak’ası hortladı

Karabük’te 2008 ve 2009 yıllarında Kene ısırması sonrası yoğun ölümlerin yaşandığı Karabük’te alınan önlemler ve eğitimler sonrası ciddi oranda adeta yok olan KKKA vak’ası 5 yıl aradan sonra yeniden hortladı.
2006 ve 2007’de birer, 2008’de 9, 2009’da 5, 2010, 2011 ve 2013 yıllarında birer kişi olmak üzere 8 yılda 19 kişinin Kene ısırması sonrası hayatını kaybettiği Karabük’te son 5 yıldır ölüm vak’ası olmamıştı. Dün bir kişinin kene ısırması sonrası hayatını kaybetmesi ve 7 aylık çocuğunun da Ankara’da tedavi görmesi üzerine İl Sağlık Müdürü vatandaşlara kene uyarısında bulundu.
İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Kene vak’aları daha önceki yıllarda kentte sıkça görüldüğünü ve 2013 yılından sonra ölümlü vak’a ile karşılaşmadıklarını söyledi.
Sarı, 5 yıl aradan sonra ilk kez Kene ısırması sonrası ölümlü vak’alarının olduğunu 7 aylık bir bebeğin ise Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle Ankara’da tedavi gördüğünü hatırlatarak, “ Daha önceki yıllarda hem vatandaşlarımızı, hem de, öğretmenlerimizi, muhtarlarımızı, sağlık personelimizi bilgilendirmiştik. Bu yıl da tüm sağlık personelimizi KKKA hastalığı ile ilgili bilgilendirmemizi tamamladık. Diğer ilçelerimizde ise KKKA eğitimlerimiz devam ediyor. Muhtarlarımıza ve köy imamlarımıza eğitimleri tekrarlayacağız” dedi.
“ Vatandaşlara uyarı”
İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, kene ısırması ile ilgili vatandaşlara uyarıda da bulunarak, “ Vatandaşlarımızdan isteğimiz, özellikle bağ, bahçe ve ormanlık alanlara çıktıklarında açık renkli kıyafet giymelerini, mümkünse pantolon paçalarını çoraplarının içine sokmalarını, yere bir şey sererlerse açık renkli sermelerini istiyoruz. Ayrıca, üzerine kene yapışmış hayvanlara direk temasta bulunmasınlar. Özellikle mesleği hayvancılık olan besicilikle uğraşan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları gerekiyor. Kene ile karşılaşıldığında asla bunu çıplak elle çıkarmasınlar. Eldiven, bez veya cımbızla çıkarsınlar. Keneyi çıkarmak için üzerine, kolonya, gaz yağı dökmesinler yada yakamaya kalkmasınlar. Bu kenenin kusmasına vücudundaki içerikleri kişiye zerk etmesine sebep olur. Bu tür davranışlar daha büyük tehlike oluşturuyor. Kene tutulmasından sonra belirtiler 1-3 ile 10 gün arasında kendini gösteriyor. Kene tutulması olan vatandaşlarımız mutlaka sağlık ocağına başvursun. Eğer ateş, halsizlik, kırgınlık, baş ve kas ağrısı ile bulantı kusma olması halinde mutlaka enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurmaları gerekiyor. Kene yapışmış, kene ile temas etmiş vatandaşlarımızla temas noktasında dikkat etmeliyiz. Kan ve diğer vücut sıvılarında başka insanalar bulaşabilir. Bu konuda sağlık personelimizde yüksek risk altında. Bu konuda vatandaşlarımızın daha titiz olmalarını istiyoruz. Kişisel tedbirlerimizi her zaman almalıyız” diye konuştu.

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