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Karabük’te 7 iş yerinde hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 19:14 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, farklı tarihlerde 3 ayrı mahalledeki 7 iş yerinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen  H.M.

Karabük’te 7 iş yerinde hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, farklı tarihlerde 3 ayrı mahalledeki 7 iş yerinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen H.M. (26) ve E.A. (27) yakalanarak adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, farklı tarihlerde gece saatlerinde, Hürriyet Mahallesi, Bayır Mahalle ve Kartaltepe mahallesinde, 7 ayrı işyerinde 22 bin TL, 70 bin TL değerinde çek, 5 bin TL değerinde 479 adet sigara ve 4 adet cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis olayın meydana geldiği iş yerlerinin ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtları incelemeye aldı. Yaklaşık 300 saatlik görüntü izleyen ekipler, olayın şüphelilerinin H.M. ve E.A. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, il dışına kaçmak üzereyken Cumayanı Köyü mevkiinde yakalandı. Ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramada sigaraları ele geçirdi. 2 şüpheli ilk ifadelerinde, 22 bin TL’yi harcadıklarını söylerken, haklarında hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak gibi birçok suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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