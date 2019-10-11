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Karabük'te 7.2 büyüklüğünde deprem tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 18:17 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, senaryo gereği 7.2 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altında kalanlar ile kimyasal sızıntı olan hastanede mahsur kalanlar kurtarıldı, çıkan yangın başarıyla söndürüldü.

Karabük'te 7.2 büyüklüğünde deprem tatbikatı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, senaryo gereği 7.2 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altında kalanlar ile kimyasal sızıntı olan hastanede mahsur kalanlar kurtarıldı, çıkan yangın başarıyla söndürüldü.
Karabük Kurtuluş Mahallesi Dolunay Sokak’ta 4 yıl önce toprak kayması sonucu meydana gelen heyelan sonrası yıkılan evlerin olduğu bölgede yapılan deprem tatbikatına Karabük İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri katıldı. Senaryo gereği 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen ekipler, enkaz altında kalan 3 kişiyi arama kurtarma köpeği, görüntülü kamera sistemi ve ortam dinleme cihazlarıyla yerlerini tespit ettikten sonra yaralı olarak kurtardı. Binanın 2’nci katında mahsur kalan yaralı ise sedyeye konularak halat yardımıyla aşağıya indirildi. Deprem sonrası çıkan binadaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hastanede ise hasar oluştu, laboratuvar kısmında kimyasal sızıntı oluştu. Gazdan etkilenenlere oksijen maskesi takıldıktan sonra hastaneden çıkarıldı. Personel ve hastalar tahliye edildi. Hastanenin çatısında mahsur kalan 2 kişi ise itfaiye merdiveni yardımıyla indirildi. Ambulanslara taşınan yaralılar, antrenman sahasına kurulan sahra hastanesine götürülerek tedaviye alındı.
Tatbikat başarıyla sonlanırken, 'Milletimizin gururu, şanlı ordumuzun korku bilmez Mehmetçikleri, dualarımız sizinle' yazılı pankart açılarak ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek verildi.
Karabük Valisi Fuat Gürel, "Depremden kaynaklı bir afette neler olabileceğini gördük. Hazırlıklı olmamız lazım. Personelimizi uyanık tutmaya, tecrübeli ve hazır bir şekilde beklemelerini sağlamak adına böyle bir tatbikat yaptık. Bu tür afetlerde ne kadar hızlı müdahale edebilirseniz o kadar insanı kurtarabilirsiniz. Bu tatbikatları belli aralıklarla yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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Karabük'te 7.2 büyüklüğünde deprem tatbikatıKarabük'te 7.2 büyüklüğünde deprem tatbikatıKarabük'te 7.2 büyüklüğünde deprem tatbikatıKarabük'te 7.2 büyüklüğünde deprem tatbikatı

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