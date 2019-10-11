HABER

Karabük'te 7.2 büyüklüğünde deprem tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 23:09 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, senaryo gereği 7.2 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altında kalanlar ile kimyasal sızıntı olan hastanede mahsur kalanlar kurtarıldı, çıkan yangın başarıyla söndürüldü.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, senaryo gereği 7.2 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altında kalanlar ile kimyasal sızıntı olan hastanede mahsur kalanlar kurtarıldı, çıkan yangın başarıyla söndürüldü.

Karabük Kurtuluş Mahallesi Dolunay Sokak’ta 4 yıl önce toprak kayması sonucu meydana gelen heyelan sonrası yıkılan evlerin olduğu bölgede yapılan deprem tatbikatına Karabük İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri katıldı. Senaryo gereği 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen ekipler, enkaz altında kalan 3 kişiyi arama kurtarma köpeği, görüntülü kamera sistemi ve ortam dinleme cihazlarıyla yerlerini tespit ettikten sonra yaralı olarak kurtardı. Binanın 2’nci katında mahsur kalan yaralı ise sedyeye konularak halat yardımıyla aşağıya indirildi. Deprem sonrası çıkan binadaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hastanede ise hasar oluştu, laboratuvar kısmında kimyasal sızıntı oluştu. Gazdan etkilenenlere oksijen maskesi takıldıktan sonra hastaneden çıkarıldı. Personel ve hastalar tahliye edildi. Hastanenin çatısında mahsur kalan 2 kişi ise itfaiye merdiveni yardımıyla indirildi. Ambulanslara taşınan yaralılar, antrenman sahasına kurulan sahra hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

Tatbikat başarıyla sonlanırken, 'Milletimizin gururu, şanlı ordumuzun korku bilmez Mehmetçikleri, dualarımız sizinle' yazılı pankart açılarak ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek verildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, "Depremden kaynaklı bir afette neler olabileceğini gördük. Hazırlıklı olmamız lazım. Personelimizi uyanık tutmaya, tecrübeli ve hazır bir şekilde beklemelerini sağlamak adına böyle bir tatbikat yaptık. Bu tür afetlerde ne kadar hızlı müdahale edebilirseniz o kadar insanı kurtarabilirsiniz. Bu tatbikatları belli aralıklarla yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacakPolis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak
5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'ın yargılanmasına başlandı5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'ın yargılanmasına başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...

Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 bin polis adayı alınacak (Polis alımı, polis olma şartları)

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Son dakika! Bodrum'da göçmenleri taşıyan lastik bot battı! 9 kişi kurtarıldı, 3 kişi aranıyor

Bodrum'da göçmenleri taşıyan lastik bot battı!

MSB'den 'askerlik yoklaması' açıklaması

MSB'den 'askerlik yoklaması' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tam isabetle vuruldu

MSB duyurdu: Tam isabetle vuruldu

Lise öğrencileri Barış Pınarı'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu

Lise öğrencileri harekat için askerlik şubesine başvurdu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.