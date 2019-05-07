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Karabük'te adliye çıkışında kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 18:02 | Son Güncelleme

Davaya tanık olarak katılan kadın, sanık yakınları tarafından darbedildi - Olaya müdahale eden polis memurlarından biri yaralandı

Karabük'te, adliye çıkışında tanık ve sanık yakınları arasında çıkan kavgada bir polis ile davanın tanığı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinsel taciz davasında tanık olan A.K, adliyeden çıktığı sırada sanık yakınları tarafından sözlü saldırıya uğradı.

Kadının yakınlarının da müdahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

Adliyede görevli polis memurları ile Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği olayda A.K. ve bir polis memuru yaralandı.

Yaralılara olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi.

Adliye polis noktasında tutulan taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine 3 Nisan Polis Merkezine sevk edildi.

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adliye Karabük kavga

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