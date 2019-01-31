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Karabük'te Afgan mülteciler çalışma izni istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 17:48 | Son Güncelleme

KARABÜK'te mülteci olarak yaşayan 8 Afgan uyruklu ailenin fertleri, kendilerine çalışma izni verilmesini istedi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te mülteci olarak yaşayan 8 Afgan uyruklu ailenin fertleri, kendilerine çalışma izni verilmesini istedi. Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan 8 Afgan uyruklu ailenin fertleri, vatandaşları Muhammed Kasım'ın evinde bir araya geldi. Mülteci aileler, kendilerine çalışma izni verilmesini istedi. İzinleri olmadığı için iş bulup çalışamadıklarını ve bu yüzden yardıma muhtaç olduklarını söyleyen Muhammed Kasım (29), "Türkiye'den Allah razı olsun. Bizlere 'Kardeş Afgan halkı' diyorlar. Burada vatandaş olmak istiyorum. Afganistan'dan çok kötü bir durumda geldik. Orada hayatımızın ne olacağı belli değildi. Türkiye'den memnunum. Afganistan'dan kurtulduk, buraya geldik. Türkiye Müslüman bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan sağ olsun bize bakıyor. Çalışma izni konusunda yardım bekliyoruz" dedi. Afgan uyruklu aile bireylerinden Muhammed Özbek (29), "Çalışma izini olmayınca kimse işe almıyor. Cami cemaati ve komşular yardım ediyor. Günümüz böyle geçiyor" diye konuştu. Necibe Özbek (42) de, "Çalışma izni istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz" dedi.

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