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Karabük’te, alkollü sürücülerle polis arasında ilginç diyaloglar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, alkol denetimi yapan trafik polisleriyle, sürücüler arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Karabük’te, alkollü sürücülerle polis arasında ilginç diyaloglar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, alkol denetimi yapan trafik polisleriyle, sürücüler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Alkollü çıkan sürücüler ehliyetlerine el konulmaması, ceza yazılmaması için çeşitli bahaneler öne sürüp, talepler de bulundu.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece 100. Yıl Mahallesi’nde alkol denetimi yaptı. Kontrol noktasında durdurulan minibüsün sürücüsü G.K.(22), 0.69 promil alkollü çıktı. Polisin kendisine ceza yazacağını ve ehliyetine 6 ay el koyacağını öğrenen G.K., “Çok az bir şey içtim. Yapmasan böyle bir şey. Abi ehliyeti almasak, sadece ceza yazsak olmuyor mu? Bir iyilik yapın, ehliyetimi almasanız” dedi. G.K.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, 1002 TL ceza kesildi.
Otomobil sürücüsü T.K.(41) ise “Başıma iş alırım. Üfledikten sonra olay bitiyor. Bana inisiyatif kullanamaz mısınız? Bana bir iyilik yapsanız” diyerek, alkolmetreyi üflemek istemedi. Polislerin, "Alkol çıkacak mı çıkmayacak mı bir bakalım" dediği T.K.'nin yanıtı ise “Çıkacak, çıkacak” oldu. İkna edildikten sonra alkolmetreyi üfleyen sürücü, 1.09 promil alkollü çıktı. T.K.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulup, 1002 TL ceza kesildi.
Daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan buna rağmen direksiyon başına geçen E.C.D.(23) de 0.93 promil alkollü çıktı. E.C.D. polislere “Kız arkadaşım çok rica etti. Kıramadım onu. Vallahi akşam üstü içtim. Lütfen yapmayın. Ne olursunuz abi” diye yalvardı.
Ehliyetine el konulma süresi uzatılan E.C.D.'ye 3020 TL ceza kesildi. 3 araç, sürücülerinin çağırdığı arkadaşlarına teslim edildi.
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Karabük’te, alkollü sürücülerle polis arasında ilginç diyaloglarKarabük’te, alkollü sürücülerle polis arasında ilginç diyaloglarKarabük’te, alkollü sürücülerle polis arasında ilginç diyaloglarKarabük’te, alkollü sürücülerle polis arasında ilginç diyaloglar

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