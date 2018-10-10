Karabük'te apartmanda yangın

Karabük'te 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 8'i çocuk 18 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Pala Dede Caddesi'nde bir apartmanın giriş katında ardiye olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Binanın üst katlarında oturan 8'i çocuk toplam 18 kişi dumandan etkilendi. Ekipler tarafından binadan çıkarılan 18 kişi ambulanslarla Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere kaldırıldı.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu arada, dumandan etkilenenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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