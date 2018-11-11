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Karabük'te araç yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 02:45 | Son Güncelleme

Karabük'te araç yangını

Karabük'te jandarma kontrol noktasında park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenice istikametinden Karabük'e giden Sami Akçin yönetimindeki 78 AS 012 plakalı otomobil, Melise Köyü yakınlarındaki jandarma kontrol noktasında jandarma ekiplerince durduruldu.

Sürücüsünün araç dışında olduğu sırada otomobil alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, araçtaki yangın söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
jandarma kontrol noktası Karabük otomobil yangın

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