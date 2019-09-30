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Karabük'te "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 19:50 | Son Güncelleme

Yerel genetik kaynakların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanan proje kapsamında yöreye özgü fasulyelerin hasadı yapıldı

Karabük'te, "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesi kapsamında yöreye özgü fasulyenin hasadı gerçekleştirildi.

Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyünde yapılan hasatta, Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri, ekmek yapan ve yöreye özgü fasulye pişiren kadınlarla bir süre sohbet etti.

Vali Gürel, burada yaptığı konuşmada, Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesinin çok değerli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her yerinde yerli ürünlerin kaybolmaya yüz tuttuğunu belirten Gürel, şunları kaydetti:

"Son yıllarda daha fazla ürün elde etmek üzere hibrit ve genleriyle oynanmış tohumlar ülkemize sokulmakta. Üretimi artırmak adına değişik yöntemlerle ürünler elde edilmekte. Yerel ürünler neredeyse kaybolmak üzere. Bu manada projenin çok değerli olduğunu görüyoruz ve önemsiyoruz. Bütün dünyada yerel tohumların bankaları oluşturulmakta ve bunlara altın gibi bakılmakta."

- "Bu tatlardan mahrum kalacaktık"

Gürel, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatıldığını hatırlatarak, "Tarım ve Orman Müdürlüğümüz önemli bir çalışma yaptılar. Eğer müdahale etmeseydik bir müddet sonra bu yerel çeşitlerin tohumlarını bulamayacaktık. Bu tatlardan mahrum kalacaktık. Bu bölgenin ürünlerini bölgemize kazandırmak adına büyük bir çalışma yapıldı." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da anılarda dahi yok olmaya başlayan tatlar ve kokuların bundan sonra nostalji olmayacağını ve yaşamaya devam edeceğini ifade ederek, "Proje ile yerel genetik kaynakların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Gürel ve protokol üyeleri, çiftçi İsmail Erşahin'in bahçesinden toplanan yöreye özgü fasulyelerin tanelerini ayıkladı.

Daha sonra Gürel ve beraberindekiler, 15 dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapan çiftçi Hasan Yakupoğlu'nun bağını gezerek üzüm topladı.

Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş de katıldı.

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