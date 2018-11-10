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Karabük'te Atatürk'e hakarete tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 22:39 | Son Güncelleme

Karabük'te Atatürk'e hakarete tutuklama

Karabük'te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencisi İ.Ö'nün, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği şikayeti üzerine harekete geçti.

Gözaltına alınan İ.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan İ.Ö, çıkarıldığı mahkemece "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
atatürk'e hakaret Karabük POMEM

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