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Karabük'te ATM'de düzenek bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 15:21 | Son Güncelleme

Karabük'te, ATM'den para çekmek isteyen bir kişinin dikkati sayesinde kart kopyalamayı sağlayan düzenek ele geçirildi

Karabük'te, bir bankanın ATM'sinde para çekmek isteyen müşterinin dikkati sayesinde, kart kopyalamayı sağladığı belirtilen düzenek bulundu.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde bir bankaya ait ATM'den para çekmek isteyen kişi, kartını cihaza yerleştireceği sırada makinede farklı bazı ilave parçalar gördü ve durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, dolandırıcılık amacıyla banka kartlarını kopyalamak üzere ATM'ye yerleştirilen düzenek tespit etti.

ATM'ye düzeneği yerleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ATM düzenek Karabük

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