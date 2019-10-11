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Karabük’te balık ölümleri tedirgin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

Karabük’te meydana gelen toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor.Karabük’ten geçen Soğanlı Çayı’nda vatandaşların onlarca balığın karaya vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

Karabük’te meydana gelen toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor.
Karabük’ten geçen Soğanlı Çayı’nda vatandaşların onlarca balığın karaya vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemede, irili ufaklı onlarca balığın ölü olarak karaya vurduğu tespit edildi. Çayda irili ufaklı onlarca balık karaya vururken, vatandaşların ihbarı üzerinde İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatarak, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.
Yetkilerin ilk yaptığı incelemede suda oksijen değerinin normal olduğunu tespit ederken, balıkların kimyasal bir zehirlenme sonucumu öldüğünü belirlemek üzere laboratuvara gönderildi.
Öte yandan, Soğanlı çayı ile Araç çayının birleştiği alanda ölü balıklara aldırış etmeden olta ile balık tutmaya çalışan bir kişi ise vatandaşların uyarması üzerine bölgeden ayrıldı.

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