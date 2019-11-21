HABER

Karabük'te baraj gölünde ölü balıklar kıyıya vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 22:48 | Son Güncelleme

 KARABÜK'ün Eskipazar ilçesindeki HES barajı gölünde ölü sazan balıkları kıyıya vurdu.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Eskipazar ilçesindeki HES barajı gölünde ölü sazan balıkları kıyıya vurdu. Göldeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Gerede Çayı üzerindeki Bulduk köyü mevkiinde bulunan HES barajında ölü sazan balıklar kıyıya vurdu. Balık tutmaya gelenler kıyıya vuran balıkları görünce yetkililere haber verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, baraj gölünde incelemelerde bulundu. Ekipler, balıklardan ve sudan incelemek üzere numune alıp, çalışma başlattı. Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de kendi sınırları içinde yer alan çaydan numune aldı. Bölgede balık tutmak yasaklandı.

Balık tutmaya gelen Erhan Akın, kıyıda çırpınan ve ölü balıkları görünce cep telefonuyla görüntüledi. Akın, "Yazık, her taraf balık ama ölmüşler. Allah'ım bu ne? Zehir mi attılar, çözemedim. Buraya pis su akıtıyorlar herhalde. Yaşamak istiyorlar ama su çok pis. Yazık günah" diyerek çektiği görüntüde tepki gösterdi.

PARTNERÜnlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!Ünlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!
Karısını öldürdükten sonra parçalayan zanlıdan şok savunma: "Başında ölmesini bekledim"Karısını öldürdükten sonra parçalayan zanlıdan şok savunma: "Başında ölmesini bekledim"
Mersin'de boşanmak isteyen eşini öldüren sanık hakim karşısındaMersin'de boşanmak isteyen eşini öldüren sanık hakim karşısında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'AK Parti ile koalisyon yaparız' demişti! İYİ Parti'den açıklama

'AK Parti ile koalisyon yaparız' demişti! İYİ Parti'den açıklama

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: Mülteciler meselesinde Türkiye'yi örnek alın

Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: Türkiye'yi örnek alın

Cemile Ertürkoğlu'nu vahşice öldüren eşi konuştu, duruşma salonu buz kesti

Duruşma salonu buz kesti! Kan donduran detaylar

21 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Trump: Seçimlerden önce mali kayıtlarımı yayımlayacağım

'Düşündüklerinden daha zenginim!'

Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı

Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.