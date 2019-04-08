Karabük'te belediye başkanları mazbatalarını aldı

Adliye önünde kendisini bekleyen kalabalıkla belediyeye kadar yürüyen Köse, burada yaptığı konuşmada, kadın ve mimar olmasından dolayı ilçede güzel çalışmalar yapacaklarına inandığını dile getirdi.

Partililer ve CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ile Safranbolu Adliyesi'ne gelen Elif Köse de mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı İrem Bayrak'tan aldı.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Vergili, kaldıkları yerden devam edeceklerini ve söz verdiği projeleri yapacağını belirtti.

Beraberinde partililer ve MHP İl Başkanı Adem Kar ile Karabük Adliyesi'ndeki İl Seçim Kuruluna gelen Vergili, burada mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Hidayet Küçükaltınbaş'tan aldı.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Köse, hemen çalışmalara başlayacaklarını, kaybedecek hiç zamanlarının olmadığını sözlerine ekledi. Mutluluktan göz yaşlarını da tutamayan Köse, daha sonra makama geçerek yeni seçilen belediye meclis üyeleriyle tebrikleri kabul etti.

Eflani ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen İbrahim Ertuğrul, Safranbolu Adliyesi'ne gelerek hakim Mümine Görmez'den mazbatasını aldı.

Dördüncü mazbatasını aldığını aktaran Ertuğrul, durmadan çalışmaya devam edeceklerini aktararak, "Dördüncü kez halkımızın güvenini kazanmak, dördüncü kez belediye emanetini almak sorumluluğumuzu artırıyor. Bundan sonra daha çok gayret etme gereğini hissediyoruz. Allah'tan hep bana olan güvene layık olmayı diledim. Allah bizi mahcup etmesin. Ekip arkadaşlarımızla yeni hizmetlere, yeni projelere imza atmak için yola çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı Yenice Adliyesi'nde, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter ise Karabük Adliyesi'nde mazbatalarını aldı.

