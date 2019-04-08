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Karabük'te belediye başkanları mazbatalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 16:44 | Son Güncelleme

MHP'den yeniden belediye başkanı seçilen Rafet Vergili, Safranbolu'da seçilen CHP'li Elif Köse ile diğer 3 ilçenin başkanları görevlerine başladı

Karabük merkez ve 4 ilçede seçilen belediye başkanları mazbatalarını aldı.

MHP'den yeniden belediye başkanı seçilen Rafet Vergili, CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, MHP'li Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'li Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve AK Parti'li Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter'e mazbataları, il ve ilçe seçim kurullarında verildi.

Beraberinde partililer ve MHP İl Başkanı Adem Kar ile Karabük Adliyesi'ndeki İl Seçim Kuruluna gelen Vergili, burada mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Hidayet Küçükaltınbaş'tan aldı.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Vergili, kaldıkları yerden devam edeceklerini ve söz verdiği projeleri yapacağını belirtti.

Partililer ve CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ile Safranbolu Adliyesi'ne gelen Elif Köse de mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı İrem Bayrak'tan aldı.

Adliye önünde kendisini bekleyen kalabalıkla belediyeye kadar yürüyen Köse, burada yaptığı konuşmada, kadın ve mimar olmasından dolayı ilçede güzel çalışmalar yapacaklarına inandığını dile getirdi.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Köse, hemen çalışmalara başlayacaklarını, kaybedecek hiç zamanlarının olmadığını sözlerine ekledi. Mutluluktan göz yaşlarını da tutamayan Köse, daha sonra makama geçerek yeni seçilen belediye meclis üyeleriyle tebrikleri kabul etti.

Eflani ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen İbrahim Ertuğrul, Safranbolu Adliyesi'ne gelerek hakim Mümine Görmez'den mazbatasını aldı.

Dördüncü mazbatasını aldığını aktaran Ertuğrul, durmadan çalışmaya devam edeceklerini aktararak, "Dördüncü kez halkımızın güvenini kazanmak, dördüncü kez belediye emanetini almak sorumluluğumuzu artırıyor. Bundan sonra daha çok gayret etme gereğini hissediyoruz. Allah'tan hep bana olan güvene layık olmayı diledim. Allah bizi mahcup etmesin. Ekip arkadaşlarımızla yeni hizmetlere, yeni projelere imza atmak için yola çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı Yenice Adliyesi'nde, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter ise Karabük Adliyesi'nde mazbatalarını aldı.

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