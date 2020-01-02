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  4. Karabük'te, beyaz eşya ve mobilya mağazasında yangın

Karabük'te, beyaz eşya ve mobilya mağazasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

 KARABÜK'te, 2 katlı beyaz eşya ve mobilya mağazasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Okan ŞİMŞEK/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, 2 katlı beyaz eşya ve mobilya mağazasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, mağazada hasar meydana geldi.
İnönü Mahallesi'nde bulunan 8 katlı iş merkezinin 1'inci ve 2'nci katında hizmet veren Mehmet Akif Ulusoy'a ait beyaz eşya ile mobilya mağazasında yangın çıktı. Beyaz eşyaların yer aldığı 1'inci katta, saat 10.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle başlayan yangını çalışanlar, fark etti. Alevlere hemen müdahale etmeye başlayan çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Mağazada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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