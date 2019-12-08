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Karabük'te bıçaklı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 19:22 | Son Güncelleme

Karabük'te bıçaklı kavga: 2 yaralı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde Şaban (26) ve Ferhat Karadağ (23) ile Ali S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şaban ve Ferhat Karadağ bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, Ali S. gözaltına alındı.

Yaralılardan Ferhat Karadağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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2 yaralı bıçaklı kavga Karabük

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