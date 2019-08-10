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Karabük'te bıçaklı kavgada yaralanan genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:23 | Son Güncelleme

Karabük'te bıçaklı kavgada yaralanan genç öldü

Karabük'te bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde karşılaşan Sefa Tabakoğu (21), B.G, K.T, S.Ö. ve G.K. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Tabakoğlu bıçakla yaralandı.

Yaralı genç, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Tabakoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan katil zanlısı B.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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